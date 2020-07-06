Бурятия оказалась в числе регионов с самым большим количеством бедных и нищих

Каждый пятый житель республики живет за чертой бедности





Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%. В числе этих регионов оказалась и Бурятия. Также республика находится в числе лидеров по доле населения за чертой крайней бедности, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости

В целом в рейтинге регионов по доходам населения Бурятия заняла 69-е место. Для сравнения, Забайкальский край оказался на 65-м месте, а Иркутская область – на 59-м. На дне рейтинга – Калмыкия, Республика Алтай и Тыва. В лидерах же Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.





Доля населения, живущего за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума), в Бурятии составила 20,1%. По этому показателю республика занимает 10-11 место в стране (аналогичное количество бедных в Республике Марий Эл). Хуже всего дела обстоят в Тыве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где количество людей за чертой бедности составляет 34,7%, 30,5% и 24,2% соответственно. Меньше всего бедных в Ямало-Ненецком автономном округе (5,6%), Москве (6,6%) и Санкт-Петербурге (6,6%).



Всего же в 2019 году за чертой бедности проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8% или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.





В 12 регионах России доля людей, живущих за чертой крайней бедности, превысила 3%. Больше всего нищих в Тыве (6,6%), Ингушетии (4,8%) и в Республике Алтай (4,2%). В Бурятии нищих 3,1%, по этому показателю республика занимает 11-12 место наряду с Марий Эл. Примечательно, что в Забайкальском крае бедных и нищих еще больше, чем у нас: 21,5 и 3,3% соответственно. А вот в Иркутской области дела получше: там за чертой крайней бедности проживают 18,1% населения, а доля нищих составляет 2,5%.















При этом, как отмечают составители рейтинга, часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.Фото: «Номер один»