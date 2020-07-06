В Бурятии тайга Забайкальского нацпарка

Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Баргузинского района



В Бурятии в связи со сложной лесопожарной обстановкой в лесах Баргузинского района постановлением Баргузинской районной администрации сегодня здесь введен режим «чрезвычайная ситуация», сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В районе ведётся работа по тушению 6 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 685 гектаров, из них 520 гектаров – на территории Забайкальского нацпарка. Все возгорания возникли из-за сухих гроз. На тушение стянуты сотрудники со всех районов республики, за исключением северных.



С огнем в шквалистый ветер и жару сражаются 247 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников особо охраняемой природной территории и привлеченных. Используется 31 единица лесопожарной техники. Тушение осложняется сложным рельефом местности – крутыми скалами, каменистыми россыпями, источники воды находятся на большом расстоянии от лесного пожара. Поэтому практически все работы проводятся вручную.



Один лесной пожар в Забайкальском нацпарке ликвидирован. Продолжается тушение второго сложного очага на площади 520 гектаров.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 32 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 852 гектаров. С огнем боролись 653 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 124 единицы лесопожарной техники.



Шестнадцать лесных пожаров ликвидированы, еще пять очагов в Иволгинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию. На утро 6 июля продолжается работа по тушению 11 лесных пожаров в Баргузинском, Закаменском, Кабанском и Прибайкальском районах.



Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 8 термоточек. Они расположены в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ



