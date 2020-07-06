У-УППО изготовило коляску для альпиниста с ограниченными возможностями

Аюна Бербидаева поднимется на ней Мунку-Сардык вместе с активистами горного движения «Хан Тэнгри»



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО) принимает активное участие в проекте «Восхождение первой женщины в мире с ограниченными возможностями на высоту 3491 м». Специалисты предприятия взялись за сложную задачу: сделать для Аюны Бербидаевой мобильное транспортное средство, благодаря которому девушка сможет совершить восхождение на самую высокую гору в Бурятии Мунку-Сардык вместе с альпинистами из горного движения «Хан Тэнгри».



Этом проекте специалисты «приборки» пробуют себя в новой ипостаси - конструкторов-изобретателей, способных решать нестандартные задачи для такой сложной отрасли, как здравоохранение, сообщили в пресс-службе предприятия.



Для того чтобы Аюна Бербидаева смогла вместе с альпинистами покорить Мунку-Сардык, на Улан-Удэнском приборостроительном объединении разработали мобильное транспортное средство, которое поможет девушке в восхождении. За основу взяли средство на лыжах, которое было изготовлено в Москве фирмой «Катаржина» для восхождения инвалида-колясочника на Эльбрус. Вместе с автором проекта – Ринчином Гармаевым («Хан Тэнгри») подготовлено техническое задание, приобретены титановые трубы, обода, покрышки, камеры и все необходимое для того, чтобы сделать транспортное средство легким, надежным и мобильным, чтобы оно могло идти вверх и на лыжах, и на колесном ходу. При этом, смена хода должна быть легкой и очень быстрой.



Сейчас транспортное средство полностью готово к восхождению. Оно прошло испытания. В настоящее время команда проекта готовится к восхождению в 2021 году. Проводятся тренировки, теоретические и практические занятия всех участников восхождения.



Над созданием мобильного транспортного средства для Аюны Бербидаевой участвовали семь человек - это опытные инженеры-конструкторы, технологи и сварщики, которые имеют опыт работы с титаном.



Фото: uuppo.ru

