В Забайкалье – зафиксирован еще один летальный исход от COVID-19

Общее число случаев коронавируса в крае достигло 3441



В Забайкалье число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло сегодня 3441 (42 за последние сутки). Из них 2329 человек вылечены и выписаны из медучреждений (22 за последние сутки). Также зарегистрирован еще один летальный случай, сообщает официальный портал края.



В моностационаре скончался мужчина 1952 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими патологиями. Общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье – 44.



Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.



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