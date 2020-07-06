В «сотых» кварталах Улан-Удэ завершили ремонт размытой ливнем дороги

В ближайшее время ул. Ченкирова будут асфальтировать





Мэрия Улан-Удэ подвела итоги ремонтных работ по ул. Ченкирова, которая является очень значимой для микрорайонов юго-запада Улан-Удэ и сильно пострадала от ливня 21 июня. Напомним, что тогда массовое выпадение осадков стало причиной разрушения целого ряда дорог в этой части столицы Бурятии.

Большинство улиц было отсыпано бутовым камней и щебнем за три дня. Пока там шла ликвидация ущерба, автомобилисты пользовались срочно сделанной объездной дорогой. Но восстановление ул. Ченкирова затянулось. И вот стало известно об окончании ремонта.Ремонтные бригады использовали 2,5 тысячи тонн бутового камня. Стоимость ремонта – 2,5 млн. рублей. Средства были взяты в Резервном фонде.Чтобы в дальнейшем избежать таких неприятностей, ул. Ченкирова будут асфальтировать. Уже разработана проектная документация. Но сейчас в нее вносят коррективы. Особенностью ремонта станет то, что предусмотрят систему борьбы с ливнями. Среди прочего, хотят сделать накопители для приема дождевой воды, чтобы перехватывать ее на пути стекания вниз, не позволяя разогнаться и размыть местный зыбкий песчаный грунт.Дорога будет с двухполосным движением. Также там обустроят тротуары.Фото: пресс-служба правительства Бурятии