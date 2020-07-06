В Бурятии крупные «ресурсники» пользуются водой нелегально

Прокуратура потребовала прекратить незаконное водопользование и обеспечить госконтроль за поступающими стоками



В Бурятии крупные предприятия, оказывающие услуги тепло-водоснабжения и водоотведения населению в Улан-Удэ, Прибайкальском, Кабанском и Кяхтинском районах республики (ТГК-14, МУП «ЖКХ Каменское», ООО «Бытсервис», ООО «Востсибнико), пользуются водными объектами без разрешений. Это выявила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили в надзорном органе.



В соответствии со статьей 11 Водного кодекса РФ для забора воды, сброса сточных вод необходимо оформление права пользования водным объектом. Однако вышеперечисленные организации, использующие водные объекты, в том числе для сброса сточных вод, оформлением разрешительных документов не занимались, хотя это имеет важное значение для охраны окружающей среды.



На легального водопользователя возлагаются обязанности по охране и мониторингу состояния водного объекта, обеспечивается контроль органов власти за составом загрязняющих веществ, их концентрацией и объемом поступающих в водный объект сточных вод, разрабатываются мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Отсутствие этих документов создает предпосылки для нарушения закона, в том числе бесконтрольного загрязнения водного объекта.



По результатам проверки прокуратура направила в суды исковые заявления об обязании ТГК-14, МУП «ЖКХ Каменское», ООО «Бытсервис», ООО «Востсибнико» исключить пользование водными объектами без оформленных разрешительных документов. Исковые заявления находятся на рассмотрении.



Фото: baikalproc.ru

