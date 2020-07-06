Лишь 3 процента россиян еще ждут зарубежный отдых

Остальные считают, что это «миф о загробной жизни», и не планируют уходить в отпуск







Почти половина россиян, имеющих работу, не планирует уходить в отпуск этим летом. Портал



Итоги исследования предсказуемы - 43% россиян откажутся от летнего отпуска в этом году. Почти каждый пятый (19%) планирует отдыхать дома. Еще 12% респондентов называют местом запланированного отдыха деревню или дачу. В поездках по России планируют провести отпуск 11% работающих россиян. И только 3% еще надеются на отпуск в других странах, с нетерпением ожидая возобновления международного сообщения и открытия границ.



Мужчины чаще женщин отказываются от летнего отпуска: 46% против 39%. Максимальное количество отказавшихся от отпуска — среди респондентов моложе 24 лет: 53% из них не планируют отдыха этим летом.



Вот так странно сбываются пророчества незабвенного Остапа Бендера. Припоминаете: «Нет никакого Рио де Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана». Пожалуй, самое смешное, что Остапу все это объяснил «один доктор». А именно то, что «заграница – это миф о загробной жизни, кто туда попадает, тот не возвращается». Турецкоподанный, разумеется, адресовал иронию стране Советов. Однако она оказалась весьма актуальной в эпоху корнавируса.



Фото: pixabay.com Почти половина россиян, имеющих работу, не планирует уходить в отпуск этим летом. Портал SuperJob узнал об отпускных планах соотечественников, опросив 1600 работающих респондентов из всех округов страны.Итоги исследования предсказуемы - 43% россиян откажутся от летнего отпуска в этом году. Почти каждый пятый (19%) планирует отдыхать дома. Еще 12% респондентов называют местом запланированного отдыха деревню или дачу. В поездках по России планируют провести отпуск 11% работающих россиян. И только 3% еще надеются на отпуск в других странах, с нетерпением ожидая возобновления международного сообщения и открытия границ.Мужчины чаще женщин отказываются от летнего отпуска: 46% против 39%. Максимальное количество отказавшихся от отпуска — среди респондентов моложе 24 лет: 53% из них не планируют отдыха этим летом.Вот так странно сбываются пророчества незабвенного Остапа Бендера. Припоминаете: «Нет никакого Рио де Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана». Пожалуй, самое смешное, что Остапу все это объяснил «один доктор». А именно то, что «заграница – это миф о загробной жизни, кто туда попадает, тот не возвращается». Турецкоподанный, разумеется, адресовал иронию стране Советов. Однако она оказалась весьма актуальной в эпоху корнавируса.Фото: pixabay.com