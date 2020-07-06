Руководителю Ростуризма показали исторический центр Улан-Удэ

По мнению федерального чиновника, у города хороший туристический потенциал





Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 5 июля обсудили объекты туристского показа в центре столицы Бурятии, в частности, на ул. Соборной.

Мэрия Улан-Удэ представила свои планы по развитию центра города. По мнению руководителя Ростуризма, у города хороший туристический потенциал, но необходим единый комплексный мастер-план, который свяжет все исторические объекты центра города в единое целое.- Мы будем помогать делать исторически привлекательными наши города, везде есть уникальные объекты, точки притяжения. Самая главная проблема – несостыковка разных частей города, - подчеркнула Зарина Догузова, ссылаясь на общероссийский опыт. - Должен быть туристически привлекательный центр города, развитый не кусками, а весь комплексно соединенный. Вам надо синхронизовать эти 60 или 70 гектаров, которые вы комплексно хотите развить. Переход от одного к другому участку тоже должен быть привлекательным для туристов.Глава Ростуризма пообещала оказать методическую помощь Улан-Удэ, чтобы при реконструкции исторического центра сохранить уникальность объектов культурного наследия, при этом создать комфортную среду для гостей столицы. В качестве положительного примера развития исторического центра она привела город Тулу.Сейчас мэрия Улан-Удэ ищет возможности развития центра города.- Затраты на реконструкцию объектов культурного наследия, переселение людей серьезные, поэтому нам нужна поддержка федерального центра. В России появится нацпроект по внутреннему туризму, и мы будем в этом направлении сотрудничать с Ростуризмом, - отметил первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.Сегодня центральная часть города разбита на 18 кварталов, часть объектов культурного наследия планируется отреставрировать и перенести в единый исторический центр – Соборный квартал, на что городу потребуется более 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ