В Улан-Удэ закроют четыре котельные

Все они расположены в мкр. Стеклозавод





Третьего июля на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутаты рассмотрели и одобрили программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Улан-Удэ» на период до 2035 года».

Планируется, что администрация города заключит соглашение на предоставление финансовой поддержки госкорпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 400 млн. рублей на модернизацию системы теплоснабжения и водоотведения города Улан-Удэ. Одним из условий получения этой финансовой поддержки является наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

- С привлечением данных средств будет выполнена реконструкция системы теплоснабжения микрорайона Стеклозавод с закрытием четырех котельных и переводом потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1, и напорного коллектора, расположенного от ул. Пугачева - до ул. Ключевская (Беркут), - рассказал депутатам на сессии председатель комитета городского хозяйства администрации города Сергей Гашев.

Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Горсовета Сергей Бурдиков добавил, что этот проект очень важен, поскольку его реализация позволит существенно улучшить экологию столицы Бурятии - закрыть котельные, одна из которых работает на мазуте, а также повысить надежность предоставления коммунальных услуг населению. Ранее депутаты запрашивали у ТГК-14 разъяснение по вопросу достаточной мощности ТЭЦ-1, и ответ от ресурсоснабжающей компании пришел положительный - ТЭЦ-1 по их прогнозам должна справиться с будущим увеличением нагрузки.

Кроме того, депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки Улан-Удэ – убрали пункт о запрете использования твёрдого топлива при вновь возводимых зданиях и сооружениях. Известно, что вопрос еще не до конца отработан – есть разногласия с прокуратурой и Роспотребнадзором.

Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/housing/