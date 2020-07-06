В Улан-Удэ на сферу образования потратили более восьми миллиардов рублей





На очередной сессии Горсовета, которая состоялась 3 июля, депутаты рассмотрели и утвердили проект бюджета Улан-Удэ на 2019 год.

Заммэра Улан-Удэ Татьяна Базякина отчиталась об исполнении бюджета города за 2019 год. Фактический объем доходов бюджета составил 14,5 млрд. рублей. Плановые значения по доходам выполнены на 100,3%. Расходы бюджета исполнены в сумме 14,9 млрд. рублей при плане 15,1 млрд. рублей – или на 98,9%. В целом план по доходам составил 14,5 млрд. рублей, расходы бюджета увеличились на 5,9 млрд. рублей. По итогам исполнения бюджета дефицит составил 431 млн. рублей.

97% от общего объема расходов за 2019 год произведено в рамках муниципальных программ. При этом наибольший объем ассигнований – восемь млрд. рублей или 55,5% от общего объема программных средств направлен на реализацию программы «Развитие образования». Также значительный объем средств был направлен на: «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания» 1,78 млрд. рублей, на «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» 1,8 млрд. рублей, на программу «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой» 715 млн. руб, «Безопасный город» 497 млн. руб.

При этом, объем муниципального долга, как отметила председатель комитета по финансам, продолжает расти. На 1 января текущего года он составляет 2,9 млрд. руб. По отношению к аналогичной сумме 2018 год долг вырос на 423 млн. руб.

Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/nauka-i-tekhnologii/