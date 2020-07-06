В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7

Толчки ощущались в Иркутске, Шелехове и Смоленщине, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме

В акватории Байкала на границе Иркутской области и Кабанского района Бурятии сегодня вечером произошло землетрясение магнитудой 4,7.Эпицентр подземных толчков находился в 25 км северо-восточнее поселка Выдрино. Согласно данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, толчки интенсивностью четыре балла ощущались в Иркутске, три балла – в Шелехове и Смоленщине.Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Фото: pixabay.com