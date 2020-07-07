В Бурятии прокуратура защитила пенсионные права ветеринаров

Заявительницам не хотели включать в аграрный стаж работу на станции по борьбе с болезнями животных



В Бурятии прокуратура Мухоршибирского района провела проверку по обращениям двух местных жительниц об отказе пенсионного органа в перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Отказы мотивированы якобы отсутствием у заявительниц стажа работы в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 календарных лет. В стаж не вошли периоды работы на Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.



В ходе прокурорской проверки установлено, что женщины занимали должности ветеринарного врача и ветеринарного санитара. В должностные инструкции специалистов была включена обязанность по работе с сельскохозяйственными животными.



Прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании пенсионного органа включить в трудовой стаж периоды работы в ветеринарной станции и произвести перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости со дня обращения граждан в пенсионный орган.



Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: «Номер один»

