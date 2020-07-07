Число обсерваторов в республике сократилось до трех, в них находятся 16 человек





В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3219. Это на 44 случая больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 1810 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2354 человека, умерли 24 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 44 новых случаев COVID-19: сесь человек – прибывшие из других регионов, три человека связаны с очагом в Тункинском районе, четыре человека обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 444 больных. Из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 397 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - два. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - двое.



В трех обсерваторах находятся 16 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2122 человек, с нарастающим итогом – от 187 495 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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