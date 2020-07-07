Правительство РФ выделило новые средства на выплаты медикам и соцработникам

В Бурятию направлено 6,5 и 119 миллионов рублей соответственно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, треть этой суммы будет направлена в регионы Дальнего Востока.



Речь о специальных выплатах сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили ещё на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда правительства России 3,6 миллиарда рублей. Общий объём бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей, сообщает минвостокразвития.



Согласно подписанному постановлению на выплаты соцработникам в Бурятию направят более 119 миллионов рублей, в Якутию – около 340 миллионов рублей, в Забайкалье – свыше 106 миллионов рублей, на Камчатку - более 71 миллиона рублей, в Приморье – почти 142 миллиона рублей, Хабаровский край – свыше 158 миллионов. Объем средств, которые дополнительно перечислят в Амурскую область, превышает 143 миллиона рублей. Магаданская область получит около 39 миллионов рублей, Сахалин – более 60 миллионов рублей, Еврейская автономная область – свыше 42 миллионов рублей, Чукотка - более 15 миллионов рублей. Общий объем дополнительных средств на выплаты дальневосточным соцработникам составит порядка 1,234 миллионов рублей.



Кроме того около 7,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства России будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Более 460 миллионов рублей из этих средств перечислят в семь регионов Дальневосточного федерального округа.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, в Бурятию на выплаты медикам направят более 6,5 миллиона рублей, Забайкалье – свыше 86 миллионов рублей, в Приморье – 85 миллионов рублей, Хабаровский край – 237,6 миллиона рублей, Амурскую область - 22 миллиона рублей. Сахалин получит почти 13,7 миллиона рублей, Чукотка – около 15,8 миллиона рублей. Общий объем выделяемых для перечисленных регионов средств составляет 466,6 миллиона рублей.



Поддержать медиков работников социальных организаций поручил президент России Владимир Путин. Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом.



Фото: gov-news.ru

