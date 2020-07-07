Восьмимесячную девочку из Бурятии санавиацией доставили в Томск

Ребенку требовалась срочная операция





Сотрудники медицины катастроф Бурятии успешно транспортировали 8-месячного ребёнка в Томск, сообщили в Минздраве республики. Восьмимесячной девочке с диагнозом врождённый порок сердца требовалась экстренная операция, которую могут провести специалисты НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

Как отметили в Минздраве, программа развития санавиации действует в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».Медицинскую эвакуацию провели на самолете L-410, оснащённым медицинским модулем, позволившим осуществлять постоянный мониторинг и непрерывное введение препаратов.«Благодаря самолёту с таким техническим оборудованием медицинская эвакуация тяжелых случаев возможна в оперативном порядке, что представляет неоспоримую ценность для жизни пациентов», сообщили в Минздраве.Фото: Минздрав Бурятии