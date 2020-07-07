В Бурятии заключенных могут привлечь к работам на железной дороге

Руководство РЖД и УФСИН обсудили возможное сотрудничество





В Бурятии состоялась рабочая встреча заместителя начальника УФСИН России по РБ Алексея Дементьева и заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги в Улан-Удэнском регионе Валерия Тимофеева.

Руководству железной дороги были представлены каталоги выпускаемой продукции и описаны возможности производственного сектора УФСИН Бурятии. Стороны обсудили вопросы участия подведомственных УФСИНу учреждений в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг для нужд железной дороги.В ходе встречи представитель УФСИНа акцентировал внимание на широкий ассортимент выпускаемой продукции, а также большой опыт работы с муниципальными заказчиками. Как сообщили в пресс-службе ведомства, большой интерес со стороны руководства РЖД вызвал вопрос о привлечении осужденных к принудительным работам на различных объектах железной дороги.Фото: «Номер один»