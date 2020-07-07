Авторынок в Улан-Удэ возвращается к норме

Везут самые ходовые модели: Toyota Premio, Wish и Prius Alpha
В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлили до 31 июля, но авторынок Улан-Удэ уже работает, и достаточно активно. Посетителей на площадке почти столько же, как и в период до корнавируса. Профессиональные продавцы уже начали обновлять ассортимент свежими поставками, сообщает профильный потрал Дром.ру.
Везут самые ходовые модели: Toyota Premio, Wish и Prius Alpha. В зависимости от состояния и комплектации их продают за 600-800 тысяч рублей (без пробега по России). Среди более доступных автомобилей чаще всего предлагают Honda Fit и Nissan Cube за 500 тысяч рублей при отсутствии пробега по РФ и до 150 тысяч — за машины с пробегом. Самыми бюджетными на площадке продолжают оставаться «Лады» — в основном «семерки» и Нивы, которые стоят от 100 тысяч рублей и не выше 300 тысяч.
Жаркая погода, установившаяся в регионе, не снижает активности на авторынке. Всех «остужает» радость от переноса на год новых правил оформления праворульных машин.
Дром присутствует на автомобильных рынках в 50 городах России. Первая половина текущего года стала тяжелой для автомобильной отрасли — скачок курса доллара, пандемия коронавируса и ограничение передвижения в регионах страны снизили покупательскую способность россиян и, как следствие, спрос на машины. Большинство авторынков месяцами простаивали без движения.
Фото: pixabay.com
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