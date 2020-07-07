В Бурятии из-за сухих гроз разгорается тайга

Более 600 человек сражаются с лесными пожарами в республике



В Бурятии за прошедшие сутки общая площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 1 300 гектаров. Велось тушение 25 пожаров в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.



Два лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнем, остальные - из-за сухих гроз.



С огнем боролись 679 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось более 130 единиц. лесопожарной техники. Семь лесных пожаров ликвидированы, еще пять очагов в Баргузинском, Прибайкальском,Селенгинском и Северо-Байкальском районах локализованы.



Сегодня продолжается работа по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.



Кроме того, на территории Муйского и Курумканского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся семь термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



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