«Ульгэр» набрал 1 миллион просмотров во всероссийском проекте

Бурятский театр кукол показал спектакли для детей и взрослых в проекте «Большие гастроли-онлайн»



Постановки театра кукол «Ульгэр» набрали 1 миллион просмотров во всероссийском проекте «Большие гастроли-онлайн». Проект длился с 6 апреля по 19 июня. Театр «Ульгэр» представил шесть спектаклей для детей и взрослых в этом проекте, сообщили в минкультуры Бурятии.



Спецпроект «Большие гастроли-онлайн» был запущен федеральным центром поддержки гастрольной деятельности в конце марта 2020 года. Зрителями стала вся страна - проект набрал за три месяца более 21 миллиона просмотров.



Главной целью является обеспечение бесплатного доступа к спектаклям интернет-зрителю в любой точке мира. Для этого трансляции стартовали на официальных страницах и в социальных сетях «Больших гастролей».



Театр кукол «Ульгэр» показал шесть постановок:



• Спектакль «Поющая стрела» – 83 571 просмотров.

• Спектакль «Приключения Ашота-бедняка» – 348 441 просмотров.

• Спектакль «Эльфы, и тролли, и волшебный шар» – 101 190 просмотров.

• Спектакль «Теремок» – 178 123 просмотров.

• Спектакль «Руслан и Людмила» – 194 125 просмотров.

• Спектакль «Хун-шубуун» – 106 250 просмотров.



Фото: minkultrb.ru

