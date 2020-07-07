В Бурятии объявлено штормовое предупреждение на 7-8 июля

Ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град, усиление ветра до 20-24 метров в секунду



В Бурятии сегодня днем 7 июля по юго-западу и югу, 8 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град, усиление ветра до 20-24 метров в секунду, сообщили в администрации Улан-Удэ со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.



В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения. В частности: организовать внеочередной инструктаж дежурно-диспетчерских смен; увеличить кратность авиационного и наземного патрулирований; выставление постов от пожарно-спасательных гарнизонов.



А также - организовать систематическую разъяснительную работу с населением (путем подворового обхода, схода граждан, через ТV, радио) о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах в рамках действующего особого противопожарного режима; работу патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольных, маневренных групп на прилегающих территориях.



Информация о пожарной опасности должна быть доведена до населения, старост, глав поселений и руководителей заинтересованных организаций.



Фото: Главное управление МЧС по Бурятии

