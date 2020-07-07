Мэр Улан-Удэ остался доволен ремонтом дороги на улице Хахалова

Довольны ремонтом и водители, и местные жители





7 июля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход ремонта дороги по улице Хахалова в Железнодорожном районе. Здесь обновили около 500 метров дорожного полотна и обустроили тротуары на сумму более 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Игорь Шутенков отметил, что этот участок одним их первых будет сдаваться в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





- Это некоторые проезды, проходы к домам, тропинки. Также подрядчик на добровольных основах решил поучаствовать в озеленении нашего города, и непредусмотренный в смете завоз чернозёма на газоны, и посев травы выполняет за свой счёт, как подарок нашему городу, горожанам, жителям этой улицы, - сказал мэр.





- Была сложность с канализационными люками, но мы этот вопрос отработали вне сметы. Все бетонные крышки, которые были поломаны, мы заменили. Технический сложный был участок от «Диамеда» до конца улицы, но мы решили вопрос. Где-то согласовывали съезды, примыкания, были такие моменты, но это все оперативно решалось, согласовывалось с заказчиком и общественностью, - рассказал коммерческий директор ООО «Легион-1» Сетрак Кучукян.





- Контроль качества мы начали осуществлять уже в процессе производства ремонтных работ. Может быть это и неудобно, и непривычно, но мы считаем, что качественная работа для нас важна. Это дает возможность исправить ошибки сразу. Не плодить одну ошибку за другой, а исправлять ошибки и уже потом идти дальше. Конечно, это дает свой положительный эффект, - отметил мэр.





- Очень даже прекрасно. Чистенько, аккуратненько. Вот ещё озеленить до конца, потом вот это разровнять, а остальное все окей. Самое главное, дети могут по дорожкам покататься. Раньше был старый асфальт - то есть, то его нет. Красиво. Спасибо! – сказала жительница улицы Хахалова Анна.





Добавим, что в планах мэрии изыскать дополнительные средства на то, чтобы отремонтировать участок в 40 метров до конца улицы Хахалова, который изначально не вошел в проект. Предварительно, на это понадобится около одного миллиона рублей.





- Хахалова - одна из первых улиц, которая сдаётся своевременно и быстро. Подрядчик ООО «Легион-1» вовремя зашел, заранее подготовил технику, кадровый состав, заключил договора на поставку асфальта, щебня, гравия, бордюр и вот уже завершает работы. Осталось расставить знаки и нанести разметку, - рассказал мэр. - На данном участке был и общественный контроль, и контроль депутатов и контроль Улан-Удэстройзаказчика. Осталось пройти лабораторные исследования и будем принимать работу.Также Игорь Шутенков поблагодарил подрядчика за то, что он выполнил ряд работ, не вошедших в смету, за свой счет.Дорожники рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в работе.Отметим, что срок окончания работ по контракту до 1 сентября, но подрядчик намерен выполнить все до 15 июля.Игорь Шутенков отметил, что впервые в этом году городские власти принципиально по-новому подошли к ремонту дорог.Местные жители уже оценили ремонт дороги по ул. Хахалова.Довольны ремонтом и водители, которым раньше приходилось лавировать между глубокими выбоинами в асфальте.- Мне понравилось. Хорошо. Спасибо! Качественно сделано, - отметил водитель Сергей.Напомним, масштабный ремонт дорог в Улан-Удэ проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина и рассчитанного до 2024 года. В этом году на ремонт автодорог в Улан-Удэ выделено в два раза больше средств, чем в 2019-м - 700 млн рублей. Будет отремонтировано 27 участков общей протяженностью 28,7 км.Фото: мэрия Улан-Удэ