В Бурятии приставы выдворили из России двух граждан Узбекистана

Мигранты ранее привлекались к административной ответственности и должны были уехать на родину сами



Судебные приставы Бурятии выдворили из Российской Федерации двух иностранцев - граждан Узбекистана, сообщили в республиканском управлении ФССП.



При проверке документов выяснилось, что мигранты ранее были привлечены к административной ответственности. Суд назначил правонарушителям выплату штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в виде контролируемого самостоятельного выезда.



Однако, несмотря на административное наказание, молодые люди продолжили незаконно вести трудовую деятельность в Улан-Удэ. С учетом повторного правонарушения суд посчитал необходимым назначить им выплату штрафа в размере 4000 рублей и принудительное выдворение за пределы Российской Федерации.



В межрайонном отделе по исполнению особых производств в отношении мигрантов возбудили исполнительные производства, в рамках которых судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили их из изолятора временного содержания до пункта пограничного контроля. Граждане Узбекистана покинули территорию России через Новосибирск.



Фото: «Номер один»

