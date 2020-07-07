Третий мост в Улан-Удэ могут сдать раньше срока

Об этом заявил глава Бурятии в Народном Хурале





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов выступил перед депутатами с отчетом о проделанной работе за 2019 год. У депутатов Хурала, выслушавших выступление главы, нашло немало вопросов. В числе прочего, депутат Анатолий Ковалев поинтересовался судьбой третьего моста, который планируют строить в Улан-Удэ. Точнее, срока его возведения. Напомним, мост должен появиться в столице к 2024 году.

По словам Ковалева, к нему обратились ветераны строительства БАМа, которые имеют большой опыт в строительстве мостов. По их мнению, 5 лет для такого моста слишком долго. Кроме того, депутат привел в пример строительство мостов в других регионах. Например, в Тыве мост через Енисей длиной 408 метров возвели за 2 года. Длина третьего моста по проекту – 202 метра.- Вопросы вызывает и сама подрядная организация. У них опыт строительства – много автодорог, а мостов у них немного сделано, - говорил Анатолий Ковалев.По поводу сроков глава Бурятии пояснил, что помимо самого строительства много времени займет перенос коммуникаций, которые там проходят.- У нас большой вынос коммуникаций. По левому берегу вынос теплосетей, по правому – вынос коллекторов, строительство насосной станции. Там очень много инженерной инфраструктуры, которая требует переделки, - пояснил Алексей Цыденов.Кроме того, планируется строительство нескольких развязок и реконструкция прилегающих улиц. Тем не менее, правительство уже обсуждает с подрядчиком возможное сокращение сроков относительно плановых, заложенных в проекте.- Я думаю, что у нас будет быстрее, чем предусмотрено проектом, - подытожил глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии