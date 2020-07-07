Главе Бурятии предложили подумать о размножении рачков

По мнению депутата Хурала, это может пойти Байкалу на пользу





Неожиданное предложение прозвучало сегодня на сессии Хурала Бурятии от депутата Буда-Ширапа Батуева после выступления Алексея Цыденова с отчетом о проделанной работе за 2019 год. Парламентарий попросил руководителя республики обратить больше внимания на науку, в частности, на Байкальский институт природопользования.

- У нас есть Байкальский институт природопользования. В этом институте есть интересная методика. Они занимались байкальскими рачками, которые очищают Байкал естественным путем. У института есть методика размножения этих рачков. Мы же создаем рыбозавод, разводим мальков и выпускаем в Байкал. Там идея такая же – разводить этих рачков и тоже выпускать в Байкал. Их можно было грантом от имени республики поддержать, - предложил парламентарий.Впрочем, Алексей Цыденов отнесся к этой инициативе без энтузиазма.- Честно – вряд ли. Но подумаем, - коротко ответил он народному избраннику.Фото: «Номер один»