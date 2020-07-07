Стики в Россию везут в вагонах с углем

Сотрудники Читинской таможни изъяли более 180 блоков этих табачных изделий



В международном железнодорожном пункте пропуска Забайкальск при осмотре поезда сотрудники Читинской таможни обнаружили 184 блока нагреваемых табачных палочек (стиков). Табачные изделия были сокрыты в конструктивных полостях вагонов, которые следовали в КНР.



«Сто блоков обнаружено в конструктивной полости вагона с углем, а 84 блока, упакованных в полиэтиленовые пакеты и обмотанные скотчем, обнаружены в полостях вагона с пиломатериалами», - сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.



На блоках надписи Heets, «Использовать только с электрической системой нагревания табака «IQOS» и другие. Обнаруженный товар будет направлен на экспертизу, проводится расследование.



За первое полугодие Читинской таможней возбуждено четыре дела об административных правонарушениях за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза табачных изделий.



Фото: dvtu.customs.gov.ru

