В Бурятии потушили два сложных пожара в прибайкальской тайге

Все работы, включая доставку воды на крутой склон, проводились вручную



В Бурятии в Прибайкальском лесничестве ликвидировали два сложных пожара на общей площади 3,7 гектара. Один очаг возгорания произошел из-за неосторожного обращения с огнем, причиной второго пожара стала сухая гроза.



С огнем боролся 61 сотрудник лесной охраны. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Основные сложности – это выход скальных пород, то есть каменные россыпи, а также крутой склон. Соответственно, все работы проводились вручную. Нужно было предусмотреть, чтобы не было скатывания вниз горящего материала, доставка воды – только на себе в крутую гору. Ну, и невозможность использования лесопожарной техники также сыграла свою роль» - рассказывает Виктор Зайцев, и.о. руководителя Прибайкальского лесхоза.



По состоянию на 16:00 в Прибайкальском районе продолжается тушение еще одного грозового пожара на площади 30 гектаров. Он находится в Кикинском лесничестве – на тушении работают 77 сотрудников лесной охраны.



Фото: РАЛХ



