В Этнографическом музее Улан-Удэ появились альпака

Экзотические животные приобретены в рамках целевой субсидии из передвижного зоопарка



В зоосаде Этнографичеcкого музея народов Забайкалья появились экзотические животные - два альпака. Они приобретены из передвижного зоопарка, который в связи с пандемией оказался и застрял в Улан-Удэ, сообщили в минкультуры Бурятии.



«Мы давно планировали пополнить наш зоофонд , - рассказал директор Этнографического музея Алексей Маладаев. - В прошлом году велись переговоры о приобретении именно альпака в рамках целевой субсидии на пополнение зооколлекции. И вот, можно сказать благодаря пандемии, мы взяли себе двух красавцев, которые действительно были в ужасных условиях тесного передвижного зоопарка. Эти альпака оказались репродуктивного возраста, разнополые. Джульетта и Родриго уже осваиваются к новым условиям.



Кроме экзотических альпака этномузей приглашает жителей и гостей Улан-Удэ посмотреть на голубоглазую пони Дею и на красавца павлина Алладина. Продолжает появляться потомство и у старожилов зоосада. После яков и волков порадовали пятнистые олени: два очаровательных малыша уже окрепли и с удовольствием знакомятся с посетителями.



Альпака - животное семейства верблюжьих. Одомашнены индейцами более двух тысяч лет назад в Южной Америке, а именно в высоких нагорьях. За ценнейший мех в мире альпака разводят всё больше, особенно в Австралии, где для них подходящий климат. К шерсти альпака в большой степени приложимы те качества, которые представляются нам при определении «верблюжья шерсть». Шерсть альпака в три раза прочнее и в семь раз теплее, чем шерсть овцы. Живя высоко в горах, где перепад температур днем и ночью достигает 30 градусов, альпака имеет более теплый мех, чем остальные виды животных. У альпака, как и у верблюдов, есть фирменное оружие - плевки.



Фото: minkultrb.ru

