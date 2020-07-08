Бурятия снова бьет рекорды! Недавнее исследование показало, что республика в числе первых регионов по уровню бедности

С одной стороны, радоваться нечему. С другой – когда ты на дне, есть только один путь – наверх! Главное - только дно не пробить…

Напомним, в рейтинге регионов по доходам населения Бурятия заняла 69-е место. Доля населения, живущего за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума), в Бурятии составила 20,1%. По этому показателю республика занимает 10-11 место в стране.Казалось бы, ничего хорошего. Но разве в деньгах счастье? Вспомните пословицы: «Не жили богато, нечего и начинать», «Не в деньгах счастье», «Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся», «Кто до денег охоч, тот не спит день и ночь»…И вообще, предлагаем включить означенные народные мудрости в ежегодный отчет министра финансов Бурятии. Тогда отчет заиграет новыми красками, станет более позитивным и интересным.В общем, главное – душевность. Это во-первых. А во-вторых – нужно правильно придумывать оправдания своей бедности. И нести звание беднейшего региона в стране гордо, с высоко поднятой головой.Нарисовал Укусика Покусай