В Бурятию прибыл борт Бе-200 МЧС России

Самолет-амфибия помогает тушить пожары в Забайкальском нацпарке



В Бурятию прибыл самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, который уже приступил к тушению лесных пожаров в лесах Забайкальского национального парка, где общая площадь, охваченная огнем составляет 910 гектаров, сообщили в региональном главке МЧС.



Накануне воздушное судно произвело четыре сброса воды.



Всего в Бурятии на контроле находится 27 природных очагов общей площадью более 7000 гектаров. На территории региона сохраняется сложная лесопожарная обстановка. В лесах Баргузинского района введен режим ЧС.



Отметим, что применение авиации позволяет повысить оперативность реагирования сил и средств на возникновение лесных пожаров на территории республики. В связи с чем, для переброски сил и средств, а также доставки груза и проведения мониторинга лесопожарной обстановки регулярно привлекается борт Ми-8 МЧС России.



Всего с начала пожароопасного сезона с нарастающим итогом вертолетом произведено более 60 вылетов, в ходе которых в труднодоступную местность переброшено более 500 человек и 16 тонн груза.



Фото: 03.mchs.gov.ru

