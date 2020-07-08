В Бурятии выздоровели 72% пациентов с коронавирусом

Республика по этому показателю находится на четвертом месте в ДФО



В Бурятии на 7 июля 72% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 68%. Регион находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 96%. На втором месте – Еврейская автономная область – выздоровели уже 82% пациентов, на третьем – Якутия, где коронавирус победили 80% от общего числа заболевших.



Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 37%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 47%, в Амурской области – 51% от общего числа заболевших коронавирусом.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 27 778 случаев заболевания коронавирусом, более половины (63%) жителей выздоровели. Это пятый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 73%, наименьший - в Уральском федеральном округе – 53%.



Фото: pixabay.com

