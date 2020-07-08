В Бурятии за мошенничество и подлог осуждена экс-глава села

Она нанесла ущерб сельскому бюджету на сумму 355 тысяч рублей



В Бурятии Заиграевский районный суд признал бывшую главу одного из сельских поселений виновной в «мошенничестве с использованием своего служебного положения» и в двух эпизодах «служебного подлога», сообщили в прокуратуре республики.



В судебном заседании установлено, что в марте 2017 года глава муниципального образования издала фиктивное распоряжение о приеме на работу знакомой на должность дворника. Глава поселения заведомо знала, что обязанности дворника исполняться не будут, а заработную плату присваивала.



В ноябре 2018 года глава поселения фиктивно трудоустроила супруга на должность водителя, незаконно выплачивая ему заработную плату.



Кроме того, должностное лицо заключило два договора аренды имущества с индивидуальными предпринимателями, а полученные от аренды помещений денежные средства потратила по своему усмотрению. Преступными действиями бюджету нанесен ущерб на сумму 355 тысяч рублей.



Суд назначил бывшей главе муниципального образования по совокупности преступлений наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, на государственной службе, связанные с осуществлением функций организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года.



Приговор в законную силу не вступил.



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