В Бурятии школа заплатила почти 500 тыс рублей за «мираж» ГТО

Площадку для сдачи нормативов оплатили, хотя она была не готова



В Бурятии в августе 2019 года должностное лицо школы Баунтовского района заключило с индивидуальным предпринимателем договор на выполнение работ по устройству площадки для сдачи нормативов ГТО на стадионе школы.



В установленный срок работы не выполнены, однако документы со стороны заказчика подписаны и денежные средства в сумме 489 тысяч рублей перечислены исполнителю. Оплата по договору произведена в отсутствие выполненных работ.



Прокурор района материалы проверки направил в Еравнинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Бурятии. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РФ «служебный подлог». Проводится предварительное следствие, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru





