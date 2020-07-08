В Бурятии умер 25-й пациент с COVID-19

В республике выздоровели 72% пациентов с коронавирусом, что является четвертым показателем в ДФО



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3257. Это на 38 случаев больше, чем было во вторник. Из них в Улан-Удэ – 1841 случай Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2405 человек, умерли 25 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Накануне в Республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 72 года с новой коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией. У пациента имелись заболевания – хроническая обструктивная болезнь легких, злокачественное новообразование почки с метастазами. Находился на лечении с 27 июня, на ИВЛ в течении трех суток.



Из 38 новых случаев COVID-19: два человека связаны с очагом в БСМП, один человек связан с очагом в Тункинском районе, восемь человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 440 больных. Из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 387 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - два. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - двое.



В трех обсерваторах находятся 16 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2620 человек, с нарастающим итогом – от 190 115 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.







Фото: pixabay.com

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3257. Это на 38 случаев больше, чем было во вторник. Из них в Улан-Удэ – 1841 случай Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2405 человек, умерли 25 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Накануне в Республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 72 года с новой коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией. У пациента имелись заболевания – хроническая обструктивная болезнь легких, злокачественное новообразование почки с метастазами. Находился на лечении с 27 июня, на ИВЛ в течении трех суток.Из 38 новых случаев COVID-19: два человека связаны с очагом в БСМП, один человек связан с очагом в Тункинском районе, восемь человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 440 больных. Из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное.На амбулаторном лечении - 387 больных COVID-19 с легким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - два. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - двое.В трех обсерваторах находятся 16 человек.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2620 человек, с нарастающим итогом – от 190 115 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве. Как сообщал «Номер один» , в республике на 7 июля 72% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 68%. Регион находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, отмечает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.Фото: pixabay.com