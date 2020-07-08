В Бурятии открылся лишь второй санкционированный пляж

Между тем, с начала лета уже утонули тринадцать человек, шестеро из них - дети



В Бурятии продолжается работа по обустройству официальных мест для купания. Второй по счету пляж, как и предыдущий, прошел освидетельствование сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России на озере Слюдянка в Северо-Байкальском районе, сообщили в региональном главке МЧС.



В настоящий момент пляж соответствует всем требованиям безопасности. Сегодня на севере республики готовятся к открытию еще два пляжа и база-стоянка для водных судов.



Отметим, что, по данным ГИМС, в Бурятии с начала лета утонули тринадцать человек, шестеро из них - дети. Все происшествия зарегистрированы в необорудованных местах, а также в местах, где стоят запрещающие знаки, купание там представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан.



Фото: 03.mchs.gov.ru

