В Бурятии пожары за сутки прошли более 2000 гектаров тайги

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим



В Бурятии за минувшие сутки огнем пройдено 2098 гектаров леса. С огненной стихией сражались 860 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 167 единиц лесопожарной техники, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 26 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.



Сегодня утром продолжается тушение 12 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах.



Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга 'ИСДМ-Рослесхоз' остаются 11 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населёеным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ



