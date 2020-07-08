У-УАЗ передал два вертолета Ми-8АМТ «Русским вертолетным системам»

Поставка произведена в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) поставил партию из двух вертолетов Ми-8АМТ. Транспортные машины будут использоваться компанией «Русские вертолетные системы» (РВС), сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



В 2019-2020 годах Улан-Удэнский авиационный завод выполнил два договора с ГТЛК, предусматривающих поставку 23 вертолетов Ми-8АМТ. Большая часть вертолетов была передана заказчикам досрочно.



Компания «Русские вертолетные системы» в течение двух последних лет получила пять вертолетов Ми-8АМТ. Эта поставка пополнила парк компании еще двумя машинами.



«Для безопасности работы в сложной эпидемиологической обстановке сотрудники компании выполнили все рекомендации Роспотребнадзора и наряду с работниками предприятия соблюдали необходимые санитарные меры. Вертолеты отправлены к месту службы, - отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. – Современная техника способна выполнять самые различные задачи заказчика, и мы рады, что, уже оценив ее возможности на практике, он приобретает все новые машины».



Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте, оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию на вертолете обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Возможности вертолета обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Расширить сферу применения вертолетов помогает бортовая стрела с лебедкой СЛГ-300 и дополнительные топливные баки.



Вертолеты типа Ми-8/171 – самые массовые вертолеты российского производства. Они обладают хорошей дальностью полета, надежны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и обслуживании, могут применяться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.



Фото: У-УАЗ



