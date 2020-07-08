Жители Бурятии стали почти 9% чаще жениться

И, увы, почти на 7% чаще разводиться, не ведая, что главное пережить первые девять лет брака



Статистика, если верить классикам, «знает все». Вот и Бурятстат предложил в День семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года, измерить языком цифр вышеозначенные понятия.

«Статистика рассматривает семью как социальную группу людей, связанных родственными или супружескими отношениями, общностью быта и взаимной ответственностью», - предупредили в статведомстве.



Так вот в 2019 году в Бурятии заключено 6046 браков или 6,1 брака на 1000 жителей. По сравнению с 2018 годом их число увеличилось на 478 (на 8,6 %). Для 70,3 % мужчин и 70,2 % женщин брачный период пришелся на возраст 20-34 года. Впервые связали себя узами брака 72,5 % мужчин и 69,8 % женщин, повторно – 27,5 % мужчин, 30,2 % - женщин.



Впрочем, ценят семейный уклад и определенность в отношениях люди любого возраста утверждают повелители цифр. В прошлом году брачные союзы оформили 10 юношей и 53 девушки моложе 18 лет и 153 мужчины и 85 женщин старше 60 лет.



Однако, увы, (и эту печаль ведомства мы разделяем) далеко не всем удается сохранить свой брак. В 2019 году произошло количества разводов на 6,9 % по сравнению с 2018 годом (в 2019 году в Бурятии зарегистрировано 3746 разводов). На 1000 человек населения приходилось 3,8 развода; на 1000 браков – 620 разводов, хотя в 2018 году на 1000 браков приходилось 630 разводов. Наибольшая часть разводов приходилась на срок до девяти лет брака – 64,2 %.



Всем остальным пожелаем отметить оловянные или розовые свадьбы, как именуют в народе десятилетие совместной жизни. И анализируйте реальные цифры, а не обращайтесь к нумерологии. Она, все-таки, относится к системе эзотерических верований о мистических связях чисел с физическими объектами, процессами и жизнью людей и их сознанием. А с мистикой надо поаккуратнее.



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