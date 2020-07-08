В Бурятии бизнесмен перекрыл сельчанам дорогу к Байкалу

В скандал на берегу озера может быть втянут и высокопоставленный чиновник





В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку информации в социальных сетях и обращения администрации сельского поселения «Сухинское» о возведении сплошного забора, перекрывающего единственный проезд из села Заречье к озеру Байкал и устью реки Большая Сухая.

«Вместе с тем, в соответствии с перечнем запрещенных видов деятельности, утвержденным постановлением правительства РФ, на территории центральной экологической зоны запрещено строительство зданий и сооружений, функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий. А также строительство зданий и сооружений на незатронутых природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек. Указанный запрет не связан с видом и капитальностью возводимых строений», сообщили в надзорном ведомстве.





Как сообщили в прокуратуре, земельный участок площадью почти 22 тысячи кв.м. предоставлен в аренду ООО «Гринтур» сроком на 49 лет администрацией Кабанского района для размещения объектов рекреационного назначения. Возводимые на участке строения содержат признаки некапитальных объектов строительства.Как отметили в прокуратуре, ранее на этом участке не осуществлялась хозяйственная деятельность. Более того, эксплуатация земельного участка осуществляется ООО «Гринтур» без учета возможного расположения на нем объекта культурного наследия – стоянки древнего человека 7 тысяч лет до н.э.«Продолжение осуществления деятельности по возведению объектов в водоохранной зоне Байкала влечет угрозу причинения вреда экосистеме объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также может повлечь возложение обязанностей по возмещению ущерба, причиненного в результате строительства. Гендиректору ООО «Гринтур» Денису Тонконогову объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства», рассказали в прокуратуре.Оценка законности заключенного договора аренды земельного участка будет дана по окончанию проверки.Но информации «Номер один», ООО «Гринтур» было создано в 2007 году. Ранее в число его учредителей входил Александр Ерко – нынешний руководитель государственного казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный комплекс администрации главы и правительства Республики Бурятия». Сейчас владельцами фирмы числятся Денис Тонконогов и супруга Александр Ерко Марианна.Фото: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура