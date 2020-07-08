Север Бурятии накрыт дымом лесных пожаров

Задымленность связана с пожарами в Баргузинском районе, в Иркутской области и в Якутии



В Бурятии зафиксирована задымленность в Северо-Байкальском, Курумканском, Баргузинском и Муйском районах. Она связана с лесными пожарами, как в Бурятии, так и в Иркутской области и Якутии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Напомним, в Бурятии непростая обстановка сложилась в Баргузинском районе - там продолжает действовать режим ЧС. По состоянию на утро 8 июля в Баргузинском районе продолжается тушение шести лесных пожаров и дотушивание одного локализованного очага на общей площади 1610 гектаров. На территории Забайкальского нацпарка продолжается тушение лесного пожара на площади 1230 гектаров.



Для ликвидации пожаров стянуты специалисты со всех сотрудников лесхозов республики, за исключением северных. Тушение осложняется рельефом местности – крутыми скалами, каменистыми россыпями, источники воды находятся на большом расстоянии от лесного пожара. Поэтому практически все работы проводятся вручную.



Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожаров.



Помимо этого, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» остаются 11 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ





