В Бурятии сироты получили право на бесплатную юридическую помощь

В первую очередь она нужна им для защиты прав на предоставление жилья



Народный Хурал Бурятии на очередной сессии внес изменения в республиканский закон об оказании бесплатной юридической помощи. Поправками расширен перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, сообщили в пресс-службе парламента.



Теперь ее могут получить супруга (супруг) погибшего (умершего) участника, инвалида Великой Отечественной войны, а также достигшие 23 лет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые имеют право на обеспечение их жильем.



Оно предоставляется им по заявлению в письменной форме по достижении совершеннолетия. Если такое заявление не было вовремя подано, то восстановить свои права выросшие дети-сироты могут только в судебном порядке. Для этого необходима квалифицированная юридическая помощь, однако оплатить ее в большинстве случаев не могут.



По данным министерства социальной защиты населения Бурятии с 2013 по 2016 годы, из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было выпущено 209 человек, 48 из них вовремя не подали заявление о включении в список на обеспечение жилыми помещениями. Теперь они могут воспользоваться бесплатной юридической помощью для восстановления своих прав.



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