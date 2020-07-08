В Улан-Удэ временно изменена схема движения нескольких маршрутов

Это связано с реконструкцией тепловых сетей





В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов по маршрутам № 40, 70 и 71 в 110-м микрорайоне. До 15 августа они будут следовать в объезд закрытого для движения участка автодороги согласно прилагаемой схеме.





Остановки общественного транспорта «110 мкрн» и ТРЦ «Мёд» на период работ исключаются из пути следования.Как пояснили в мэрии Улан-Удэ, изменение схемы движения связано с масштабной реконструкцией тепловых сетей от котельной «Юго-Западная».