Власти Бурятии поддержат частные образовательные организации

До конца года на эти цели выделят более 9 миллионов





Необходимость поддержки частных образовательных организаций возникла из-за планов правительства Бурятии по развитию конкуренции в республике. Ранее было принято распоряжение правительства, в котором было указано, что в 2020 году необходимо обеспечить ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей – 8%.

«В настоящее время в Бурятии 61 частная организация, оказывающие услуги дополнительного образования для 5 556 детей, имеют возможность прохождения процедуры лицензирования, но право получения финансового обеспечения из республиканского бюджета не имеют», - говорится в пояснительной записке к проекту закона, представленного сегодня депутатам Хурала.Кроме того, по данным мониторинг, еще 21 частная организация, оказывающие услуги дополнительного образования, готовы войти в реестр поставщиков услуг дополнительного образования с охватом 2 578 детей. С учетом сроков реализации законопроекта с 1 сентября 2020 года дополнительная потребность в финансовом обеспечении составит 9,2 млн рублей на 4 месяца 2020 года.Норматив для частных учреждений дополнительного образования Улан-Удэ составляет от 7 730 до 12 882 рублей, для остальных районов с учетом сельских и северных коэффициентов норматив составляет от 9 662 до 23 617 рублей.Фото: pixabay.com