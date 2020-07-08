В Забайкалье пьяный лихач получил 8 лет колонии строгого режима

Привычка ездить в алкогольном опьянении и драки с полицейскими привели к суровому приговору



Петровск-Забайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Харауз. Он признан виновным в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и в «нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



Суд установил, что в апреле 2018 года житель села Харауз, не желая быть привлеченным к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников полиции, один из которых остановил его автомобиль на границе Бурятии и Забайкальского края.



При задержании в лесном массиве мужчина оказал сопротивление, ударив полицейского в лицо и попытавшись провести прием удушения. Однако подоспевшие сотрудники полиции прекратили его противоправные действия.



После возбуждения по этому факту уголовного дела мужчина должных выводов для себя не сделал и в сентябре 2018 года, вновь управляя автомашиной в состоянии опьянения, скрывался от сотрудников полиции. Пытаясь уйти от преследования, он загнал свой автомобиль в ограду дома, а когда туда зашли представители власти, начал наносить им телесные повреждения, пока его действия не были пресечены.



В ходе рассмотрения уголовного дела в суде мужчина отрицал свою вину в совершении преступлений, пытаясь доказать свою неосведомленность о том, что причинял телесные повреждения представителям власти. Однако сторона государственного обвинения представила суду неопровержимые доказательства его виновности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Забайкальский краевой суд, рассмотрев его апелляционную жалобу, отверг доводы защиты и оставил приговор оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.



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