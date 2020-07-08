В Бурятии не нашли криминала в повторной продаже оборудования для онкодиспансера

Силовики не торопятся возбуждать уголовные дела





Сначала бурятские чиновники заплатили бизнесмену за еще непоставленное медоборудование для онкодиспансера. Потом его все же привезли, но чуть позже оно пропало со складов. По нашей информации, бизнесмен, передавший его правительству и получивший за это деньги, мог продать медтехнику еще раз, но уже другому учреждению. Однако дело на него возбуждать не торопятся.

Строительство онкодиспансера – болезненная тема для Бурятии. Скоро исполнится десять лет с момента, как его начали строить. Но воз движется, на удивление, медленно. И если до 2018 года тормозило процесс отсутствие федеральных денег, то теперь палки в колеса начинают вставлять уже на местном уровне.К слову, федеральный бюджет в 2018 году, по соглашению между главой Бурятии и Минздравом России, выделил республике 2,7 млрд на завершение строительства до 2020 года.Деньги немаленькие. Видимо, их количество и стало причиной вспыхнувших вокруг строительства скандалов. Перечислять все, что происходило вокруг онкодиспансера, было бы утомительно. Поэтому остановимся на том, что происходит сейчас.Как мы уже писали, Управление капитального строительства Бурятии (УКС), боясь не освоить федеральные деньги в срок, объявило тендер на поставку медоснащения в онкодиспансер, хотя его строительство еще не завершилось. Было это в конце прошлого года. Торги выиграла компания ООО «Промедис», возглавляемая Сергеем Чаадаевым, обязавшаяся поставить прикроватные и хирургические мониторы, операционные столы и другое за без малого 100 млн рублей.Тогда же начальником УКСа Виктором Гусляковым подписан акт приемки оборудования, хотя как такового его в наличии не было. За что на него впоследствии возбудили уголовное дело по статье «служебный подлог», а позже добавили другую, более тяжелую: «превышение должностных полномочий».Спустя несколько месяцев оно все же появилось на складах, о чем радостно рассказали общественности и СМИ. Но еще чуть позже в распоряжении «Номер один» оказалось письмо Минстроя республики к руководителю Следкома Бурятии Вячеславу Сухорукову, где говорилось следующее: «Проведена инвентаризация склада ответственного хранения медицинского оборудования ООО «Промедис», закупленного в рамках исполнения контракта. Выявлено отсутствие 23 мониторов пациента и 9 операционных столов, составлен акт о недостаче товара».То есть оборудование пропало. Когда по этому поводу началась шумиха, его снова вернули. Но чем закончилось разбирательство? Ведь вернуть ворованное – не значит избежать наказания. По крайней мере, если ориентироваться на российское законодательство.Общественники, изначально внимательно следившие за развитием ситуации, утверждают, что оборудование могло быть продано во второй раз. По их версии, ту же сумму ООО «Промедис» в лице директора Сергея Чаадаева получило от бурятского Центра медицины катастроф.Дело передали в МВД, которое должно исследовать доказательства и принять решение: возбуждать ли уголовное дело в отношении господина Чаадаева. Для возбуждения в данном случае необходимо одобрение прокуратуры. И, как утверждают общественники, его следователь МВД не получил. Причина неизвестна.Конечно, такая ситуация вызывает недоумение и множество вопросов: если «Промедис» повторно получил деньги за одно и то же, что будет в итоге с этими деньгами? Почему данный факт не считается нарушением закона?Обыватель, изучивший все факты, может прийти к выводу, что здесь замешаны сомнительные схемы и круговая порука, построенная на немалых деньгах. Но официальной информации о том, что происходит вокруг поставок медоснащения в учреждения Бурятии, не так много.Впрочем, есть и другие факты, свидетельствующие о том, что в этой сфере далеко не все в порядке. Чиновники, сильно обжегшиеся на ситуации с мониторами и операционными столами, видимо, решили придумать новые способы закупок, не угрожающие им лично уголовными делами.Как мы уже писали, медтехника, ставшая причиной скандала, была не единственной из необходимой онкодиспансеру. А значит, нужно закупать еще. Но новый тендер объявил уже не УКС (как это положено по закону), а почему-то республиканская больница.Аукционы объявлены в середине апреля, их предметом является поставка медицинского оборудования, в числе которого видеоэндоскопический комплекс, компьютерный томограф - на общую сумму около 80 млн рублей. Однако заказчик не имел правовых оснований для организации обжалованных аукционов, так как закупки проводились не для самой республиканской больницы, а для нужд онкологического диспансера, то есть другого медучреждения, что противоречит законодательству, говорится в сообщении Управления антимонопольной службы в Бурятии (УФАС).В итоге антимонопольщики отменили семь аукционов, проведенных через республиканскую больницу.Эту ситуацию можно было бы списать на бюрократическую путаницу, если бы не документы, оказавшиеся в распоряжении «Номер один». Оба приказа подписаны недавно назначенным министром здравоохранения Бурятии Евгенией Лудуповой. До назначения (какое совпадение!) возглавлявшей Республиканскую больницу им. Семашко.Итак, первый приказ датирован 11 марта этого года – когда скандал с исчезающим оборудованием был в самом разгаре. В документе говорится, что во исполнение нацпроекта «Здравоохранение» по проектам «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» все медицинское оборудование должно закупаться через Республиканскую больницу им. Семашко. Независимо от того, в какое учреждение оно по факту будет поставлено.После этого начались разборки на уровне УФАС, и в конце мая Минздрав выпускает еще один приказ, подписанный все той же Евгенией Лудуповой. В нем по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», помимо республиканской больницы, оборудование разрешили закупать бурятскому Минздраву и онкодиспансеру.Но это уточнение, скорее всего, носившее формальный признак, не помогло. И УФАС продолжил отменять закупки оборудования для онкодиспансера, которые почему-то проводили через республиканскую больницу.Между тем, как известно, УФАС работает по жалобам. То есть ведомство отменило незаконные аукционы только потому, что на порядок их проведения пожаловались участвовавшие, но проигравшие предприниматели. Однако есть и другие аукционы, проведенные по той же схеме, где был всего лишь один участник, он же победитель – компания «Медстрим». То есть жаловаться некому. А без жалобы нельзя проверить и законность проведенных торгов.В общем, ситуация с закупками медоборудования накаляется. Поток денег на эти цели, видимо, многим не дает покоя. И, пытаясь хоть немножко нырнуть в эту реку, чиновники и бизнесмены придумывают все новые схемы на грани закона. Но что печальнее всего, об их ответственности за это речи пока нет. А значит, ситуация будет повторяться.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии