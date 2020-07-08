Бюджет Бурятии получил деньги на доплаты за классное руководство

Планируется, что доплату начнут получать почти семь тысяч классных руководителей





Сегодня в парламенте Бурятии рассмотрели изменения в бюджет на 2020 год. В числе прочего, республика получит от федерального центра 277 млн рублей «на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций». При этом, в 2021 и 2022 годах республика будет получать на эти же цели по 832 млн рублей.

Напомним, поддержать классных руководителей на всей территории страны поручил в своем послании президент России Владимир Путин. Он отметил тогда, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей.При этом, все действующие на местном уровне выплаты за классное руководство сохранятся. Планируется, что доплату начнут получать 6982 классных руководителя.Как сообщали ранее в Минобразе республики, выплаты начнутся с 1 сентября 2020 года. Размер каждой доплаты составит не менее пяти тысяч рублей.Фото: «Номер один»