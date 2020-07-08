Минздрав: Учителя не платили за тесты на COVID-19

Информация, оглашенная на сессии Народного Хурала, оказалась фейком



Факт оплаты из личных средств за проведение тестирования на COVID-19 учителями республиканской Мариинской школы-интерната при проведении ЕГЭ не нашел подтверждение. Об этом сообщил сегодня минздрав Бурятии.



«Оплата за тестирование произведено из средств школы-интерната накануне проведения собеседования для 5-х классов при наборе учащихся. Ранее, учителя были обследованы бесплатно при проведении ЕГЭ», - уточнила пресс-служба ведомства.



Напомним, информацию о том, что учителя, сопровождающие школьников на ЕГЭ, были вынуждены заплатить за сдачу теста на коронавирус из своего кармана, огласил накануне на сессии Народного Хурала депутат Егор Олзоев (КПРФ), адресуя вопрос министру здравоохранения Евгении Лудуповой.



Она попросила назвать школу, где учителя сами платили за свои тесты вопреки решению оперативного штаба о бесплатности тестов для педагогов. Глава ведомства сразу выразила сомнения в достоверности информации депутата.



Ситуацию прокомментировал и глава Бурятии Алексей Цыденов: «Если там кто-то заплатил сам, все компенсируем, ответственных привлечем к ответу», - сказал он.

Как выяснилось, привлекать некого. Разве только поискать авторов фейка?



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