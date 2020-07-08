В Улан-Удэ отменяется строительство десятка детсадов из-за отсутствия земли

Расходы на создание проектной документации на них вычеркнули из бюджета





Как следует из законопроекта, который вносит изменения в бюджет Бурятии 2020 года, более десятка планируемых к возведению детсадов в Улан-Удэ вычеркнуты из списка расходов «в связи с отсутствием земельных участков». Ранее на создание проектно-сметной документации (ПСД) по этим детсадам было предусмотрено 16,5 млн рублей.

Речь идет о строительстве дошкольных учреждений на улицах Шумяцкого, Ткацкая, Тулаева, Тобольская, Трубачеева, Вертолетная, Ленина, Лимонова, Юннатов, Чаадаева и Цивилева.В то же время, выделяются дополнительные средства на разработку ПСД по строительству детсадов в микрорайонах Сосновый Бор, Забайкальский, Исток, Солдатский, а также на улицах Боевая, Конечная, Лермонтова и Юности.Также дополнительно выделены 93 млн рублей на строительство детсада в Наушках. Кроме того, власти перераспределили деньги с выкупа некоторых детсадов на строительство новых.Фото: «Номер один»