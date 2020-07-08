В Бурятии подержанные японские иномарки станут недоступнее

На ввозимые автомобили с правым рулем введены новые поборы





С 1 июля 2020 года федеральные чиновники в очередной раз ограничили права автомобилистов, предпочитающих недорогие автомобили с правым рулем. Запрещен ввоз «праворульных» автобусов и микрогрузовиков. А покупателям легковых автомобилей, чтобы растаможить их, теперь придется выкладывать кругленькую сумму для получения так называемых технических сертификатов на соответствие конструкции транспортного средства требованиям по безопасности (СБКТС). Эти документы понадобятся для получения паспорта технического средства и постановки машины на учет в ГИБДД.

Но очередное наступление федеральных чиновников и связанных с ними бизнес-структур по дополнительной «сертификации» ввозимых иномарок может нанести удар по продажам автомобилей в Бурятии. В результате удобные и недорогие иномарки станут менее доступными.







На улан-удэнском авторынке на улице Приречной новость об очередных барьерах восприняли, как новый «накат» на правый руль.- В Приморье еще недавно специалист с аккредитованной лаборатории приезжал на таможню и по заранее высланным фото и документам на машину выдавал эти бумажки СБКТС за 5 тыс. рублей, - рассказывает Константин, автодилер с рынка на Приречной. - По новым же требованиям машину теперь необходимо довозить до сертификационной лаборатории и проводить полноценную проверку машины, отсюда и многократный рост цены.По его словам, стоимость растаможивания новой машины и получения СБКТС по новым правилам возрастет примерно до 50 тыс. рублей. Подорожает и конечная цена ввозимого в Бурятию автомобиля.Впрочем, определенный резон в сертификационных лабораториях имеется. Дело в том, что фары на японских автомобилях светят совсем не туда, куда надо, поскольку рассчитаны на левостороннее движение. Соответственно, необходима переделка светового потока для того, чтобы водитель «японки» хорошо видел дорогу. С другой стороны, чтобы его машина не ослепляла встречный поток.Тем не менее улан-удэнские продавцы машин сетуют на то, что в период экономического кризиса новые поборы плохо отразятся на рынке.- Снижение курса доллара и евро, что наблюдали в мае-июне, вызвало некоторое оживление интереса жителей Бурятии к покупке «беспробежных» иномарок, - продолжает Константин. - Как ни крути, но правый руль по комфорту и качеству опережает то, что сегодня собирается в России.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»