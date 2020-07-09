В Бурятии чиновника наказали за дискриминацию

Центр занятости размещал объявления о вакансиях, содержащих ограничения





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Иволгинского района».

«В нарушение закона на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости учреждением размещены сведения о вакансиях, содержащие дискриминационные ограничения. Так, к кандидатам на вакансии водителя автомобиля, инженера-строителя и мойщика тары указано требование – без вредных привычек, на вакансии бетонщика, каменщика, подсобного рабочего – хорошие физические данные», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района внес директору Центра занятости населения Иволгинского района представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении руководителя учреждения возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 3 тысячи рублей.Фото: pixabay.com