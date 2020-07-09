В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3298

В республике скончался 26-й пациент с коронавирусом, не удалось спасти 57-летнего жителя Тунки

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3298 Это на 41 случай больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ – 1863 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2450 человек, умерли 26 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Накануне в Республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент в возрасте 57 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней пневмонией, имеющий последствия черепно-мозговой травмы. Пациент переведен в РКИБ 26 июня из Тункинской ЦРБ, куда госпитализирован 24 июня. Находился на лечении в отделении реанимации РКИБ с 26 июня, на ИВЛ с 7 июля.Из 41 нового случая COVID-19: девять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы.В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 429 больных. Из них. 22 ребенка.На амбулаторном лечении - 393 больных COVID-19 с легким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ один пациент, старше 65 лет - один. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - двое.В трех обсерваторах находятся 12 человек.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2102 человек, с нарастающим итогом – от 192 217 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.В Бурятии за все время пандемии максимальный прирост выявленных случаев COVID-19 за день составил 90 человек. Сейчас в республике прослеживается снижение ежедневного прироста заболевших, что свидетельствует о положительной динамике в регионе. отмечает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).Фото: pixabay.com и ИЦК